سفير مصر يقدم أوراق اعتماده لدى إندونيسيا

قدم السفير عمرو معوض أوراق اعتماده سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى إندونيسيا، إلى رئيس الدولة جوكو ويدودو، حيث نقل سفير مصر خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره الإندونيسي، وتطلعه لدفع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات بما يتناسب وحجم العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين.

وتناول اللقاء كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنمية العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على البلدين، لاسيما تفعيل نتائج الزيارة الناجحة للرئيس السيسي، إلى إندونيسيا في سبتمبر 2015، والتحضير للزيارة المرتقبة للرئيس الإندونيسي إلى القاهرة.

من جانبه، طلب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو نقل تحياته إلى السيد الرئيس، مثنيًا على دور مصر على المستويين الإقليمي والدولي، وتطلعه لزيارة مصر فى أقرب فرصة ممكنة لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى تشابه الظروف السياسية بين كل من مصر وإندونيسيا.