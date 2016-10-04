تأجيل محاكمة 520 متهمًا في وقائع عنف بالمنيا

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 520 متهمًا من عناصر الإخوان وأنصار الرئيس المعزول مرسي، متورطين فى أحداث عنف وشغب، وإقتحام منشآت شرطية وعامة، بمحافظة المنيا، عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة، إلى جلسة يومى 8 و11 من أكتوبر الجارى.

وكانت المحكمة استعمت، إلى أقوال بعض المتهمين الذين تغيبوا عن الجلسات الماضية، لكونهم محبوسين على ذمة قضايا أخرى، كما إستمعت إلى أقوال بعض شهود الإثبات، فى 3 قضايا تتعلق بأعمال عنف وشغب.

والقضية الأولى، تتعلق بأعمال عنف وإقتحام محكمة ملوى، وتضم 185 متهمًا من أنصار مرسى، بينهم 17 محبوسين، وقد تأجلت لجلسة 8 من الشهر الجارى.

والقضية الثانية، الخاصة بإقتحام متحف ملوى، وتضم 204 متهمًا بينهم22 محبوسين، وقد تأجلت إلى جلسة 11 من الشهر ذاته.

والقضية الثالثة تتعلق بحرق وإقتحام محكمة بنى مزار، وتضم 131 متهمًا، بينهم 37 محبوسين على ذمة القضية، وقد تأجلت إلى جلسة 8 من أكتوبر الجارى.

وقد أحالت النيابة العامة، المتهمين إلى القضاء العسكرى فى شهر مارس من العام الماضى، وشمل أمر الإحالة أنهم أشتركوا فيما بينهم على تخريب منشآت عامة وقضائية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والدعوة إلى التظاهر ضد مؤسسات الدولة، والإنتماء إلى جماعة الإخوان المحظوره.