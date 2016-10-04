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تفاصيل اجتماع السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ...

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تفاصيل اجتماع السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ... تفاصيل اجتماع السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ...

عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً، صباح الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبدالفتاح ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقادة الأفرع الرئيسية وكافة أعضاء المجلس.

واستهل الرئيس السيسي الاجتماع بتوجيه التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت لمصر كرامتها وأرضها.

وتم خلال الاجتماع اِستعراض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية الداخلية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية، حيث اطلع الرئيس على تقرير حول الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة من أجل تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها. كما اطلع على التدابير التي تقوم بها القوات المسلحة على صعيد تأمين الحدود وإحكام السيطرة عليها من أجل منع تسلل الأفراد أو البضائع عبرها.

وأشاد الرئيس، خلال الاجتماع، بجهود رجال القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية في جميع أنحاء بالتعاون مع أشقائهم من جهاز الشرطة، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري، فضلاً عما يتم بذله من جهود كبيرة من أجل حماية حدود مصر من مختلف التهديدات الإقليمية القائمة. وقد وجه الرئيس باستمرار العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بالنظر إلى دقة الأوضاع الإقليمية.

واِستعرض المجلس عدداً من الملفات الإقليمية، وكذا تطورات العمليات العسكرية ومجمل الأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس السيسي أن مصر ستواصل العمل على تحقيق وحدة الصف العربي والوقوف إلى جانب أشقائها من الدول العربية.

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رئيس قسم الأخبار

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