فيديو..محمد بن راشد يطلق الأجندة الوطنية للشباب أثناء الخلوة الشبابية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله .. إن الشباب هم قوة الأوطان وأملها في بناء غد أفضل حيث ترقى برقيهم الأمم ويبنى المستقبل بطاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وبسواعدهم ينجز التقدم وبثبات نحو غد مزدهر لأجيالنا الحالية والقادمة.

وأضاف سموه " شباب الإمارات هم حاضر دولتنا ومستقبلها المزدهر فهم مخزون طاقتها ومصدر ثروتها وقلبها النابض بالحيوية والنشاط نحو مزيد من التقدم والرخاء لمجتمعاتنا وبهمتهم نصنع مستقبلا مشرقا ونحقق أعلى المراتب والمراكز على مستوى العالم واليوم نرسم مستقبل دولتنا حيث نستثمر ثرواتنا ونوجه جهودنا وخططنا نحو تطوير قدرات ومهارات شبابنا فهم مقياس تقدمنا ومحركا لعجلة التقدم والبناء".

وقال سموه " دولة الإمارات السباقة دوما في توفير الرعاية لشبابها فهي لا تدخر جهدا في توفير الدعم اللازم لهم لإطلاق طاقاتهم وتمكينهم لاستكشاف فرص جديدة وإعداد أجيال جديدة مؤهلة لديها القدرة على الابتكار والابداع والريادة لتحقيق طموحاتنا بمزيد من الرقي والتقدم".

جاءت تصريحات سموه خلال إطلاق الأجندة الوطنية للشباب بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. والتي تعتبر أول أجندة وطنية للشباب في دولة الإمارات تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة التي من شأنها المساهمة في مساعدة الشباب الإماراتي على تحقيق تطلعاته وكامل إمكانياته وتعزيز الروح الريادية لديه وجعله نموذجا يحتذى به في التأثير الإيجابي في دول العالم.

وأشار سموه أن الاهتمام بالشباب هو نهج لحكومتنا والأجندة الوطنية للشباب نسعى من خلالها إلى تفعيل دور الشباب في مسيرة التنمية والبناء لدولة الإمارات وإعطائهم فرصا متكافئة في العمل على صقل مهاراتهم وإطلاق قدراتهم القيادية فهي إطار وطني لعمل واقعي ورؤية مستقبلية للجهود المبذولة في خدمة شباب الوطن وجعلهم نموذجا يحتذى به على مستوى العالم.

حضر إطلاق الأجندة الوطنية للشباب معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

الأجندة الوطنية للشباب..

> وتسعى الأجندة الوطنية للشباب إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال العمل على تهيئة البيئة المناسبة التي من شأنها المساهمة في إيجاد جيل من الشباب المشارك والمساهم بفعالية في تشكيل الأجندة المحلية والعالمية.

وتهدف الأجندة إلى تعزيز روح الانتماء والولاء إلى الدولة وإيجاد شباب يعتز بقيمه وثقافته وهويته من خلال وضع برامج تسهم في إيجاد شباب وطني متمسك بالقيم ويجسد الهوية والثقافة الإماراتية كما تسعى أيضا إلى تعزيز روح الريادة لدى الشباب عبر إيجاد أرضية خصبة تتيح للشباب زيادة الإنتاجية والريادة وتحقيق كامل إمكانياته. كما تسعى إلى تهيئة البيئة المناسبة التي تتيح للشباب تحمل المسؤولية وتحقيق الاستقرار على كافة المستويات بما يساعده على التخطيط لمستقبله كما تهدف إلى إيجاد بيئة صحية وآمنة تصونه من الضرر.