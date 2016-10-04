وفاة شخص وإصابة 7 بحوادث مرورية في دبي

توفي شخص، وأصيب "7" آخرين بإصابات متفاوتة في حوادث مرورية عدة وقعت في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن شخصاً من الجنسية الآسيوية توفي يوم الجمعة الماضي في حادث دهس على شارع محمد بن زايد قبل جسر العمال بالاتجاه القادم من الشارقة إلى دبي.

وأوضح أنه على الرغم من وجود حواجز حديدية تمنع عبور المشاة ووجود جسر لعبور المشاة في نفس الشارع إلا أن شخصاً من الجنسية الآسيوية قرر عبور الشارع من الأماكن غير المخصصة للعبور، الأمر الذي نتج عنه دهسه من قبل سيارة تفاجأ سائقها بالشخص على شارع تزيد سرعته أكثر من 120كم/ساعة مما أسفر عنه وفاة المدهوس في مكان الحادث، متأثراً بإصاباته البليغة.

وقال إنه بالرغم من تكثيف الحملات المرورية التوعوية والضبطية إلا أن هناك أشخاصا لا يعيرون اهتماماً بتلك التعليمات والنصائح الإرشادية معرضين بذلك حياتهم وحياة الآخرين للخطر بعبورهم للطريق من غير الأماكن المخصصة للعبور.مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور قامت بحملات توعوية وضبطية وإلقاء محاضرات توعوية بلغات عدة للفئات العاملة لتنبيههم بخطورة ارتكاب مثل هذا النوع من المخالفات.

ومن جهة أخرى بين مدير الإدارة العامة للمرور خطورة الدراجات الترفيهية التي لا تلتزم بشروط الأمن والسلامة ويقوم أصحابها بقيادتها على الشوارع والطرق الرئيسية، مشيراً إلى إصابة شخص بإصابات متوسطة في حادث اصطدام وقع يوم السبت الماضي في الساعة العاشرة مساءً بين مركبة ودراجة ترفيهية في منطقة العوير.

وأكد المزروعي، أن معظم حوادث الدراجات النارية الترفيهية قاتلة، حيث تتضاعف خطورتها مع انتهاء فصل الصيف واقتراب دخول فصل الشتاء واعتدال الأجواء، مشيراً إلى أن أغلب ضحاياها ينتمون إلى فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 – 25 واصفاً إياها بأنها أداة متحركة للموت.

وقال العميد سيف المزروعي، إن هناك حوادث مرورية أخرى وقعت خلال العطلة الأسبوعية تمثلت في احتراق باص خفيف على شارع الخيل بالاتجاه من شارع حصة إلى شارع أم سقيم يوم الخميس الماضي في الساعة العاشرة وخمس وثلاثون دقيقة لم يسفر عنه إصابات.

> كما وقع حادث اصطدام بين مركبتين يوم الجمعة الماضية ، أصيب من خلالها ثلاثة أشخاص بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة.

في حين وقع حادث اصطدام بين مركبتين يوم الأحد الماضي في الساعة العاشرة مساءً، أسفر عنه إصابة شخصين بصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة.