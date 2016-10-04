بالصور.. جامعة سوهاج تنظم حلقة نقاشية بعنوان "نحو خلق جيل إعلامى متميز"

نظم قسم الإعلام بآداب سوهاج اليوم حلقة نقاشية بعنوان "نحو خلق جيل إعلامى متميز" بقاعة المؤتمرات الكبرى بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور صفا محمود السيد القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب وعدد من الإعلاميين والممارسين للعمل.

ومن جانبه قال الدكتور صفا إن الإعلامى المتميز يحافظ على المهنية والمصداقية والعمل الأخلاقى مشيرا إلى أن الإعلام رسالة وهدف وليس تجارة كما يحدث الآن.

ومن جانبه أكد هشام يونس رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية أن العمل فى الحقل الإعلامى يتطلب مختصين مؤهلين لهذا العمل ومدى جدية الإعلامى من حيث تلقيه لدورات متقدمة.

وأشار إلى أن سوهاج تعد من المحافظات البعيدة التى تفتقد الى عنصر التدريب وطالب المسؤلين بالمحافظة بتحويل هذا التدريب من جهد فردى إلى جهد مؤسسى.