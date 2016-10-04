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Dior تصنع تاريخها بتعيين أول مديرة إبداعية للدار

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الإثنين 03-10-2016 22:45

صنعت الدار الفرنسية العريقة ديور Dior تاريخها بتعيين أول مديرة إبداعية للدار منذ تأسيسها، حيث أعلنت قبل شهور عن تعيين المصممة السابقة لدار فالنتينو Valentino ماريا غراسيا كيوري Maria Grazia Chiuri في هذا المنصب الذي شغله رجل بعد آخر منذ رحيل مؤسس الدار كريستيان ديور.

وقدَّمت المصممة أولى مجموعاتها مؤخراً ضمن أيام أسبوع الموضة في باريس، وقد حرصت كل الحرص على أن تضع بصمتها الواضحة وأسلوبها الفريد في تصاميم الدار العريقة، فجاءت المجموعة عصرية أنيقة ومتنوعة، حيث ضمت قطعاً مناسبة لكل سيدة، فبدأت بالبدل الرياضية المستوحاة من المبارزة، وانتقلت إلى التصاميم اليومية البسيطة التي تناسب السيدات العاملات من هذا الجيل، ثم اختتمت العرض بمجموعة فريدة من الفساتين الحالمة التي حملت تطريزات متقنة وتفاصيل جميلة.

وقد تصدرت هذه المجموعة أخبار الموضة حول العالم بظهور بعض القمصان القطنية التي تحمل رسائل مناصرة للمرأة مثل عبارة We should all be feminist.

وقد حضرت هذا العرض عديد من النجمات ليقدمن الدعم للمديرة الإبداعية الجديدة للدار، منهن ريانا جينيفر لورانس، وماريون كوتيار، ودايان كروغر، التي حضرت عروض الدار للمرة الأولى، وعبَّرت عن إعجابها بهذه المجموعة.

وكان عرض مجموعة ربيع وصيف 2017 عيِّنة بسيطة لما ستقدمه المصممة الجديدة للدار، لذا سننتظر منها المزيد في المواسم المقبلة.

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سيدتي

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