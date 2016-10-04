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مصرع فتاه وإصابة 44 فى تصادم بطريق الجيش بالمنيا

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مصرع فتاه وإصابة 44 فى تصادم بطريق الجيش بالمنيا مصرع فتاه وإصابة 44 فى تصادم بطريق الجيش بالمنيا

أرشيفية

 

شهد الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا، حادثًا كبيرًا، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وآخري نقل بمقطورة، وآخرى ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى جنوب مدينة المنيا، بحوالى 10 كيلو مترات، وعلى الفور هرعت سيارت الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعى والمنيا العام، وتبين مصرع فتاه وإصابة 44 آخرين.

وتلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بالطريق الصحراوى الشرقى جنوب مدينة المنيا، بحوالى 10 كيلو مترات، بين سيارتين ميكروباص وثالثة ملاكى، ونقل بمقطورة، مما أسفر عن مصرع مريم سيد فتحي 11 سنة، وإصابة 44 شخص، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعى والمستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابه التحقيق.

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