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افتتاح فعاليات المعرض الاول «للروبوت» لفريق RGS بالجامعة المصرية الروسية

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افتتاح فعاليات المعرض الاول «للروبوت» لفريق RGS بالجامعة المصرية الروسية افتتاح فعاليات المعرض الاول «للروبوت» لفريق RGS بالجامعة المصرية الروسية

الجامعة المصريه الروسية

فتتحت الجامعة المصرية الروسية اليوم فعاليات المعرض الاول للروبوت بالجامعة, والذي يقيمه فريق RGS بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة, تحت اشراف الدكتور شريف حلمي رئيس الجامعة, والدكتور شريف فخري عميد كلية الهندسة, وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين . الجدير بالذكر فريق Rgs هو فريق من طلاب كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية, وكان قد حصل علي المركز الاول في مسابقة Cic arena champion كأفضل روبوت علي مستوي جامعات , وقد شارك في المعرض ب 18 روبوت جديد من ابتكار طلاب الجامعة . وقال محمد الشرقاوي المستشار الاعلامي للجامعة, انه تم تكريم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين, ومنحه درع الجامعة, وذلك تقديرا له علي جهودة ودعمه الدائم والمستمر لطلاب الجامعة .

 

 

 

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