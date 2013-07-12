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جنود إسرائيليون يخترقون الحدود اللبنانية

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جنود إسرائيليون يخترقون الحدود اللبنانية جنود إسرائيليون يخترقون الحدود اللبنانية

أعلن الجيش اللبنانى أن خمسة عناصر تابعين للجيش الإسرائيلى اخترقوا الحدود اللبنانية صباح اليوم الجمعة ثم عادوا وانسحبوا باتجاه الأراضى المحتلة.

وقال بيان لقيادة الجيش اللبنانى أن الجنود الإسرائيليين الخمسة أقدموا على فتح بوابة السياج التقنى فى منطقة حولا الحدودية بالقرب من مقام الشيخ عباد بأقصى جنوب لبنان، واجتياز الخط الأزرق لمسافة قصيرة، ثم عادوا وانسحبوا باتجاه الأراضى المحتلة".

وأضاف أنه على إثر هذا التصرف أرسلت قوى الجيش اللبنانى دوريات فى المنطقة، وتجرى متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان " اليونيفيل".

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مصر 365