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نائب مدير أمن سوهاج يتدخل لإنهاء أزمة طلاب الثانوية العامة بطما

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نائب مدير أمن سوهاج يتدخل لإنهاء أزمة طلاب الثانوية العامة بطما نائب مدير أمن سوهاج يتدخل لإنهاء أزمة طلاب الثانوية العامة بطما

>سوهاج محمود مقبول

تكثف الأجهزة الأمنية بطما برئاسة اللواء حسن محمود نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الشمال، والعميد جلال أبوسحلى مأمور المركز من جهودها لإنهاء امتناع طلاب الثانوية العامة بمركز طما شمال المحافظة عن الدراسة بالفترة المسائية، وذلك بالتعاون مع على يوسف أبوعقيل رئيس مركز ومدينة طما ومدير الإدارة التعليمية بطما، حيث تجرى الآن عملية التفاوض على نقلهم للدراسة بالفترة الصباحية بمدرسة ساحل طما الابتدائية إلا أن هذا القرار لم يتم حسمه حتى الآن من قبل المسئولين أو الطلاب.

 

بينما جاء قرار مديرية التربية والتعليم بسوهاج موافقًا للحل الأول الذى عرضه نائب مدير أمن سوهاج للشمال ورئيس مدينة طما، وأضاف عليه بأنه يتم تداول المدرستين للفترات الصباحية والمسائية بنظام ترم أول صباحى لإحدى المدرستين والترم الثانى مسائى لنفس المدرسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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