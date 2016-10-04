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انتقال برنامج «كورة كل يوم» لقناة «النهار one»

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انتقال برنامج «كورة كل يوم» لقناة «النهار one» انتقال برنامج «كورة كل يوم» لقناة «النهار one»

الإعلامى الرياضى_حسن شحاتة

أعلنت قنوات النهار، عن انتقال برنامج “كورة كل يوم”، الذي يقدمه المذيع كريم حسن شحاتة، للإذاعة عبر قناة “النهار one”، بدلًا من قناة “النهار اليوم”، وذلك من الخميس للأحد في الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وكانت النهار one، قد أعلنت عن تعديل مواعيد عرض برامجها ومسلسلاتها في الفترة المقبلة، بجانب عرض مواسم جديدة من البرامج التي تنفرد بها، وفيما يلي قائمة بالمواعيد الجديدة لبرامج القناة:

مسلسل الخروج، 6 مساءً.

مسلسل أفراح القبة، 7 مساءً.

برنامج على هوى مع الإعلامي خالد صلاح، 8 مساءً من الأحد للأربعاء.

برنامج قُصر الكلام مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، 8 مساءً من الخميس للسبت.

برنامج المتوحشة مع سالي عبد السلام، 10 مساءً كل سبت.

برنامج حياتنا مع دعاء فاروق، 10 مساءً كل أحد.

برنامج صبايا الخير مع ريهام سعيد، 10 مساءً من الإثنين للأربعاء.

برنامج الفرنجة “الموسم الثالث” للثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي، 10 مساءً كل خميس.

برنامج البلاتوه “الموسم الثاني” مع الفنان الكوميدي أحمد أمين، 10 مساءً كل جمعة.

برنامج مواقف وطرائف مع جلال علام، 3 عصرًا كل جمعة.

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