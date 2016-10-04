بالصور..الانتهاء من تركيب 100 علامة إرشادية بالطريق الصحراوي الغربي بالأقصر

أعلن مدير إدارة المرور بالأقصر العميد محمد صلاح، عن الانتهاء من تركيب 100 علامة إرشادية مرورية، في الطريق الصحراوي الغربي، لتأمين حركة المرور على الطريق ومواجهة الحوادث.

وأوضح صلاح، أن تركيب العلامات الإرشادية والتحذيرية المرورية في الطريق الصحراوي الغربي، جاء كاستجابة سريعة من وزير النقل الدكتور جلال سعيد، لطلب محافظ الأقصر محمد بدر، مشيرًا إلى أن وزير النقل قام بتكليف رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء عادل ترك، ووكيل وزارة المنطقة اللواء محسن الزهار بالإشراف على التنفيذ الفوري لتركيب العلامات بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر.

وأشار صلاح، إلى أن تركيب العلامات الإرشادية المرورية الجديدة تم تركيبها في نقطة سوداء تتكرر فيها الحوادث، وهي منطقة المثلث بالطريق الصحراوي الغربي عند التقاء طريق أسوان مع مدخل الأقصر وطريق الوادي الجديد.