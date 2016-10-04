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النقل: الاتفاق على تسيير خطوط أتوبيسات مباشرة بين القاهرة والخرطوم

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النقل: الاتفاق على تسيير خطوط أتوبيسات مباشرة بين القاهرة والخرطوم النقل: الاتفاق على تسيير خطوط أتوبيسات مباشرة بين القاهرة والخرطوم

جلال السعيد وزير النقل والمواصلات

أعلنت وزارة النقل المصرية الاتفاق مع المسؤولين في وزارة النقل والطرق والجسور السودانية، على طرح مزايدة عامة لتسيير خطوط أتوبيسات مباشرة بين القاهرة والخرطوم، وأسوان والخرطوم، وأن الوزارة بصدد الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية لتسيير خطوط الأتوبيسات المباشرة .

وأضافت وزارة النقل في بيان صحفي، أنه فى مجال السكك الحديدية تم الاتفاق على قيام هيئة السكك الحديدية فى بالاشتراك مع الجانب السودانى في معاينة وتقييم الجرارات المعطلة لدى الجانب السودانى بعطبرة فضلاً عن مناقشة نتائج الدراسات التى أجراها الجانب السوداني فى شأن وصلة الربط الناقصة لربط شبكات السكك الحديدية بالبلدين.

جاء ذلك بعد اجتماع الدكتور جلال سعيد وزير النقل المصري بمقر الوزارة بالمهندس مكاوى عوض وزير النقل والطرق والجسور السودانى لتناول نتائج أعمال اللجنة الفنية المشتركة ولجنة كبار المسئولين لقطاع النقل والتى عقدت إجتماعها يومى 2 و3 أكتوبر الجاري.

وأكدت وزارة النقل، أنه شارك في جلسة المحادثات رؤساء هيئات السكة الحديد والطرق والكباري والنقل البحرى والنقل النهرى إلى جانب ممثلين هيئات الطيران المدنى بالبلدين حيث تناول الاجتماع اعتماد ما تم إنجازه في إطار دعم وتطوير التعاون بين البلدين في مجال النقل لأهميته في إطار حرص القيادة السياسية في البلدين علي دفع مسيرة التعاون والتكامل من خلال تيسير وتسهيل حركة التجارة البينية ودفع العلاقات الإقتصادية.

وبحث الاجتماع التنسيقات القائمة فيما يتعلق في تطوير المجرى الملاحى بالسودان،  بمعاونة من هيئة النقل النهرى وبالتنسيق مع وزارة الرى المصرية، كما تم استعراض الموضوعات الخاصة بهيئة وادى النيل للملاحة النهرية  المشتركة بين البلدين، وفي نهاية الاجتماع اعتمد الوزيران اتفاقيات بالأحرف الاولى ومحضر نتائج أعمال لجنة كبار المسئولين.

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