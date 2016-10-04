"جنح الدقى" تقضى بالحبس 12 عاما لإكرامى الصباغ صاحب "أونست" بتهمة النصب

عاقبت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وبحضور عمرو الديب وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى رشدى، رجل الأعمال إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتطوير العقارى فى 4 دعاوى 9967 و9787 و12325و 12345 لسنة 2016، بالحبس 12 عاما، وكفالة 4 آلاف جنيه عن كل دعوى لاتهامه بالنصب على المواطنين.

كانت شركة أونست قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم وحددت موعدا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.