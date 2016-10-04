أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

عبد العال: إقرار تشريعات الإعلام الجديدة ستنهى «فوضى» المنطقة الحرة

Google+ Print
عبد العال: إقرار تشريعات الإعلام الجديدة ستنهى «فوضى» المنطقة الحرة عبد العال: إقرار تشريعات الإعلام الجديدة ستنهى «فوضى» المنطقة الحرة

الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب – أرشيفية

أكد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن ما وصفه بـ”فوضى” المنطقة الحرة المسئولة عن بث القنوات الفضائية ستنتهى بمجرد إقرار تشريعات الإعلام الجديدة.

وأوضح عبد العال، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيناقش التشريعات الخاصة بالإعلام؛ والتى وستنهى بعض الفوضى الموجود الان فى الإعلام.

وأشار عبد العال إلى أنه وفقا للتشريعات التى سيصوت عليها البرلمان خلال الفترة المقبلة لن يكتب فى الصحف أى صحفى لا تنطبق عليه الشروط الواردة فى القانون، لافتا إلى أنه لن يظهر على القنوات الفضائية إلا من ينطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى القانون.

وشدد عبد العال على أنه سيتم اقرار مشروع قانون نقابة الإعلاميين المقدم إلى البرلمان وسيكون المسئولة عن كل ما يبث بالفضاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا