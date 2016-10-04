عبد العال: إقرار تشريعات الإعلام الجديدة ستنهى «فوضى» المنطقة الحرة

أكد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن ما وصفه بـ”فوضى” المنطقة الحرة المسئولة عن بث القنوات الفضائية ستنتهى بمجرد إقرار تشريعات الإعلام الجديدة.

وأوضح عبد العال، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيناقش التشريعات الخاصة بالإعلام؛ والتى وستنهى بعض الفوضى الموجود الان فى الإعلام.

وأشار عبد العال إلى أنه وفقا للتشريعات التى سيصوت عليها البرلمان خلال الفترة المقبلة لن يكتب فى الصحف أى صحفى لا تنطبق عليه الشروط الواردة فى القانون، لافتا إلى أنه لن يظهر على القنوات الفضائية إلا من ينطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى القانون.

وشدد عبد العال على أنه سيتم اقرار مشروع قانون نقابة الإعلاميين المقدم إلى البرلمان وسيكون المسئولة عن كل ما يبث بالفضاء.