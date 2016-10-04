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تنفيذ 33 قرار إزالة بالتعدى على أراضى زراعية بقنا

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تنفيذ 33 قرار إزالة بالتعدى على أراضى زراعية بقنا تنفيذ 33 قرار إزالة بالتعدى على أراضى زراعية بقنا

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع الوحدة المخلية لمركز ومدينة قنا، من تنفيذ 33 قرار إزالة بالتعدى على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن قوات الأمن بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، دفعت بعدد من اللودارات وسيارات النقل و قوات من الأمن المركزى، لتنفيذ قرارات إزالة صادرة من الوحدة المحلية، وبلغت 33 قرار منها 31 قرار إزالة بالتعدى على الأراضى الزراعية، بمساحة 44 قيراط، و عدد 3 حالات على أملاك الدولة، بمساحة 7700 متر، مربع بطريق قنا سفاجا الصحراوى، إضافة إلى إخلاء عمارة سكنية بشارع الجميل بوسط مدينة قنا صدر لها قرار إزالة.

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