محافظ الأقصر يأمر بحصر منافذ البيع الثابتة والمتحركة بالقرى المحرومة

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء هانى عبد المقصود، سكرتير مساعد المحافظة، ومسئولى مديريات الزراعة والتموين، ورؤساء المراكز والمد، لمناقشة كيفية متابعة ضبط الأسعار بالأسواق وحصر منافذ البيع الثابتة والمتحركة بالقرى المحرومة والأكثر احتياجًا.

ووجه محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور اليومى على منافذ البيع، لضبط أى تلاعب بالأسعار وتحديد السلع الغير متوافرة وبحث شكوى المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة وجود منفذين لبيع السلع الاستهلاكية المدعمة بكل مدينة، ومنفذ على الأقل بكل قرية رئيسية.

وشدد محافظ الأقصر، على ضرورة غلق أى منافذ بيع تابعة لأشخاص يقومون من خلالها بتداول السلع التموينية المدعمة من وزارات التموين والزراعة والقوات المسلحة دون تصريح أو ترخيص.