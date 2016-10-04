علي عبد العال: التشريعات الجديدة ستنهي «فوضى» الإعلام

أكد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن ما وصفه بـ”فوضى” المنطقة الحرة المسؤولة عن بث القنوات الفضائية ستنتهى بمجرد إقرار تشريعات الإعلام الجديدة.

وأوضح عبد العال، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيناقش التشريعات الخاصة بالإعلام؛ والتي ستنهي بعض الفوضى الموجود الآن فى الإعلام.

وأشار عبد العال، إلى أنه وفقًا للتشريعات التي سيصوت عليها البرلمان خلال الفترة المقبلة لن يكتب في الصحف أي صحفي لا تنطبق عليه الشروط الواردة فى القانون.

ولفت عبد العال إلى أنه لن يظهر على القنوات الفضائية إلا من ينطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى القانون.

وشدد عبد العال على أنه سيتم اقرار مشروع قانون نقابة الإعلاميين المقدم إلى البرلمان وسيكون المسئول عن كل ما يبث بالفضاء.