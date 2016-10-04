جامعة أسوان تحصد شهادة تقدير للغناء الجماعى بالتعليم العالى

أعلنت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بوزارة التعليم العالى، نتيجة التقييم الفنى فى مجال الكورال بمراكز الفنون لـ 14 جامعة حكومية، والذى نفذته الوزارة خلال الفترة من 1 حتى 3 من اكتوبر الجارى بالمدينة الشبابية بابى قير بالإسكندرية.

قال بيان صادر عن جامعة أسوان، بالنسبة لمجال الغناء الجماعى، حصل على المركز الاول مركز فنون جامعة القاهرة، بينما حصل على المركز الثانى مركز فنون جامعة الفيوم، اما المركز الثالث فقد حصل عليه مركز فنون جامعة دمنهور.

وأضاف البيان، أن لجنة التحكيم، والتى تضم الدكتورة جيهان الناصر استاذ بقسم الغناء بالمعهد العالى للموسيقى العربية باكاديمية الفنون - مدرس مساعد معتز متولى استاذ بقسم التأليف والقيادة بالمعهد العالى للموسيقى العربية باكاديمية الفنون - الاستاذ مصطفى صبرى فنان ممتاز بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة، منحت شهادات تقدير لكلا من "مركز فنون جامعة المنوفية - مركز فنون جامعة أسوان" لتميزهم فى الغناء الجماعى".

وأشار البيان إلى أنه فى مجال الغناء الفردى، فقد حصل على المركز الاول كلا من "الطالب محمد يوسف ابراهيم من مركز فنون جامعة القاهرة - الطالبة ريم محمد حمدى من مركز فنون جامعة كفر الشيخ"، بينما حصل على المركز الثانى كلا من "الطالب احمد سمير الريانى من مركز فنون جامعة دمنهور - الطالبة غيداء نبيل بيومى من مركز فنون جامعة المنوفية"، اما المركز الثالث فقد حصل عليه كلا من "الطالب محمد دوما من مركز فنون جامعة كفر الشيخ - الطالبة عزة محمد فتحى من مركز فنون جامعة القاهرة".

وقامت لجنة التحكيم بمنح شهادات تقدير لكلا من "الطالب ايمن سامى إسماعيل من مركز فنون جامعة طنطا - الطالب طه احمد سيد مركز فنون جامعة أسوان" لتميزهم فى الغناء الفردى.