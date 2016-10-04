وزير الطيران: أجهزة البصمة البيومترية تصل خلال 10 أسابيع

أعلن شريف فتحي، وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، تسلم أجهزة البصمة البيومترية خلال 10 أسابيع.

وقال فتحي، إنه “سيتم تركيب الأجهزة بمبنى الركاب 2 الجديد بمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة, ليتم بذلك استيفاء ميكنة دخول العاملين بالدوائر الجمركية”، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لزيادة القدرة التأمينية داخل المطارات, وتحديد تحركات الموظفين داخل الدائرة الجمركية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الطيران المدني لهنجر 7000 داخل مهبط مطار القاهرة الجوي والتابعة لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

وأوضح وزير الطيران المدني – خلال الافتتاح – أن “الاتفاقيات الأمنية بيننا وبين أي دولة أخرى لا تعني المساس بسيادة الدولة”, مشيرًا إلى أن الاتفاقيات تخضع لإجراءات منظمة الطيران المدني.

ولفت إلى أن هناك خطة بـ 3 مليارات دولار لتطوير الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها أسطولها الجوي.

وأضاف وزير الطيران، ” أننا بصدد وضع خطة لسدد مستحقات شركات الطيران الأجنبية بالتنسيق مع البنك المركزي خلال الفترات المقبلة، وأن مصر للطيران هي الأخرى لها مستحقات لدى دول إفريقية ولم تستردها حتى الآن”.