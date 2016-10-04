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بالصور..جامعة أسوان تحصل علي شهادة تقدير للغناء الجماعي فى مسابقة مراكز الفنون

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جانب من حفل التكريم

جانب من حفل التكريم

 

أعلنت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، نتيجة التقييم الفنى فى مجال الكورال بمراكز الفنون لـ 14 جامعة حكومية، والذى نفذته الوزارة خلال الفترة من 1 حتى 3 من أكتوبر الجارى، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالأسكندرية، بالنسبة لمجال الغناء الجماعى، وحصل على المركز الأول مركز فنون جامعة القاهرة، بينما حصل على المركز الثانى مركز فنون جامعة الفيوم، أما المركز الثالث فقد حصل عليه مركز فنون جامعة دمنهور.

وقامت لجنة التحكيم بمنح شهادات تقدير لكلا من “مركز فنون جامعة المنوفية، ومركز فنون جامعة أسوان، لتميزهم فى الغناء الجماعى، أما فى مجال الغناء الفردى، فقد حصل على المركز الأول كلا من الطالب “محمد يوسف إبراهيم”، من مركز فنون جامعة القاهرة، والطالبة “ريم محمد حمدى” من مركز فنون جامعة كفر الشيخ، بينما حصل على المركز الثانى كلاً من الطالب “أحمد سمير الريانى”، من مركز فنون جامعة دمنهور، والطالبة “غيداء نبيل بيومى”، من مركز فنون جامعة المنوفية، أما المركز الثالث فقد حصل عليه كلًا من الطالب “محمد دوما”، من مركز فنون جامعة كفر الشيخ، والطالبة “عزة محمد فتحى”، من مركز فنون جامعة القاهرة.

وقامت لجنة التحكيم بمنح شهادات تقدير لكلا من الطالب “أيمن سامى إسماعيل”، من مركز فنون جامعة طنطا، والطالب “طه أحمد سيد”، مركز فنون جامعة أسوان، لتميزهم فى الغناء الفردى.

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