«ندى» لطرق آمنة: إحصائيات الحوادث مفزعة وتستدعي تحركًا سريعًا من الدولة

انضمت اليوم مؤسسة ندي لطرق مصرية آمنة، إلى فاعلية الجري المقامة بالتعاون مع فريق “كايرو رانرز” والتي تستهدف تسليط الضوء علي قضية الاصابات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، وضرورة التصدي لهذه الظاهرة المرشحة للتفاقم، وذلك في حضور أعضاء مؤسسة “ندى” بجانب المتطوعين من شباب الجامعات، وعدد من أهالي ضحايا الطرق.

وتستهدف هذه الفاعلية، بحسب بيان صادر عن الجمعية اليوم الثلاثاء، تنبيه المجتمع إلي خطورة تفاقم قضية الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق والتي أصبحت تهديداً يومياً لأمن وسلامة كل أفراد المجتمع، وقد بدأت الفاعلية في السابعة صباحًا من أمام جراند مول بحي المعادي.

وقالت نهاد شلباية رئيسة مؤسسة “ندى”: ” تؤكد من جديد مؤسسة ندي لطرق مصرية آمنة، من خلال هذه الفاعلية ضرورة الانتباه للتهديد الخطير الذي تشكله ظاهرة الاصابات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق علي المجتمع المصري وبالاخص الشباب منه، وعلى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بالجدية اللازمة من جانب كل فئات المجتمع، ولكن بالاخص المؤسسات الرسمية التي باستطاعتها عمل الكثير لخفض هذه النسب من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي؛ ولكن الي توضع هذه الخطط ويبدأ تنفيذها، لابد من إنفاذ القوانين الحالية بكل صرامة وذكاء وعدل واستمرارية”

وأضافت شلباية: “ما لم يتم التعامل الجاد مع القصور داخل منظومة سلامة الطرق ككل وبشمولية، آخذين في الاعتبار التعامل مع جذور المشكلة وليس فقط أعراضها، فستستمر المعاناة والخسائر والضحاياة نتيجة حوادث النقل الثقيل أو الملاكي، أو غيره من المركبات وسيستمر التهديد للذي هو داخل السيارة او خارجها من المترجلين في الطريق”.

وتابعت: “ليست هذه المرة الأولي التي نحذر فيها من الآثار السلبية لظاهرة حوادث الطرق سواء على مستوي الخسائر البشرية أوالأثار الإقتصادية، فالإحصائيات المعلنة مفزعة وتستدعي تحركًا عامًا وسريعًا من كل مسئولي الدولة، وتكاتف كل أفراد المجتمع؛ لوقف نزيف الدماء على الطرق، ووضع حد لأثارها السلبية علي الاقتصاد التي يعاني الكثير والكثير من التحديات “.

يذكر أن مؤسسة “ندى” لطرق مصرية آمنة قد أطلقت وثيقة حقوق للمصريين لضمان السلامة داخل منظومة الطرق، وتعتبر بنودها بمثابة حقوق دستورية وحقوق مواطنة لا بد من العمل علي توافرها واحترامها من كل مؤسسات وهيئات وأفراد المجتمع.

كما تجدر الإشارة إلى أن مصر تعد من أسوأ الدول في العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ووفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغ عدد حوادث الطرق في مصر14500 حادثً عام 2015، بزيادة قدرها 1% عن العام السابق.

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخسائر المادية التي خلفها هذا العدد الهائل من حوادث السير بحوالي 30.2 مليار جنيه، و25500 ضحية ما بين قتيل ومصاب.