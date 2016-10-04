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بالصور..مدحت صالح ضيف أولى حلقات رزان مغربي

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الفنان مدحت صالح

الفنان مدحت صالح

 

كتبت-إنجي لطفي

يحل النجم مدحت صالح ،اليوم الثلاثاء، ضيفًا على أولي حلقات برنامج “ضربة حظ “، مع الإعلامية رزان مغربي علي شاشة قناة الحياة، ليتحدث عن مشواره الفني وضربات الحظ التي صادفته خلاله، ويقدم مدحت خلال الحلقة مجموعة من أغنياته الشهيرة، بينها “المليونيرات ” و” كوكب تاني ” و” حبيبي يا عاشق “، وغيرها من الأعمال التي ساهمت في ترسيخ نجوميته كواحد من أجمل الأصوات المصرية.

كما يتحدث عن تفاؤله باللون الأبيض، ولقائه الأول بموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وكواليس عدد من أعماله الفنية وعلاقاته الإنسانية “ضربة حظ ” من تقديم رزان مغربي، ويذاع في الحاديةعشرة مساءًا علي شاشة الحياة.

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