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البحرية السعودية تبدأ مناورات "درع الخليج 1" بالخليج العربى ومضيق هرمز

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البحرية السعودية تبدأ مناورات "درع الخليج 1" بالخليج العربى ومضيق هرمز البحرية السعودية تبدأ مناورات "درع الخليج 1" بالخليج العربى ومضيق هرمز

>الرياض (أ ش أ)

انطلقت اليوم الثلاثاء مناورات "درع الخليج -1" التى تنفذها القوات البحرية الملكية فى مياه الخليج العربى ومضيق هرمز وبحر عمان وتشترك فى هذه المناورات تشكيلات من القوات البحرية الملكية السعودية بالأسطول الشرقى، حيث تضم سفن الملك والزوارق السريعة وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن قائد التمرين العميد البحرى الركن ماجد بن هزاع القحطانى، أن مناورات درع الخليج تعد من أضخم المناورات التى ينفذها الأسطول الشرقى فى الخليج العربى وبحر عمان مرورا بمضيق هرمز.

وأشار العميد القحطانى إلى أن مناورات "درع الخليج 1" تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية حيث تتضمن الحروب الجوية والسطحية وتحت سطحية والحرب الإلكترونية وحرب الألغام وعمليات الأبرار لمشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة والرماية بالذخيرة الحية.

وأوضح أن هذه المناورات تعد امتدادا للخطط والبرامج التدريبية المعدة مسبقا وتهدف إلى رفع الجاهزية القتالية والأداء الاحترافى لوحدات ومنسوبى القوات البحرية استعدادا لحماية المصالح البحرية للمملكة العربية السعودية ضد أى عدوان محتمل.


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