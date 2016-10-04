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الجارديان: قوات البشمركة تخشى هجوما كيماويا من قبل داعش

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الجارديان: قوات البشمركة تخشى هجوما كيماويا من قبل داعش الجارديان: قوات البشمركة تخشى هجوما كيماويا من قبل داعش

>كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن قوات البشمركة الكردية التى تستعد للمشاركة فى الهجوم على الموصل، معقل تنظيم داعش فى العراق، قد كتبت خطابا لوزير الدفاع البريطانى، تطلب بشكل ملح عتاد لحماية أنفسهم من هجوم كيماوى يمكن أن يشنه ضدهم التنظيم الإرهابى.

 

وأوضحت الصحيفة أن معركة الموصل من المتوقع أن تبدأ فى منتصف الشهر الجارى، ومن المرجح أن تلعب قوات البشمركة دورا حيويا فيها.

 

وتم إرسال الخطاب إلى الممثل الأعلى الكردى فى بريطانيا، كروان جمال تحرير، الذى قال إن القوات الكردية كانت عرضة لاستخدام الأسلحة الكيماوية  فى 19 حادث منفصل على الأقل، وتشعر بالقلق من غياب الحماية أثناء محاولة التماسك على خط أمامى يمتد لمسافة ألف كيلومتر.

 

وكانت القوات الكردية تعتمد حتى الآن على الحماية الأولية من الهجوم الكيماوى مثل القبعات وتانكات المياه. وأضاف أن حماية قوات البشمركة فى الهجوم على الموصل يجب أن يكون الأولوية القصوى مثل غاز الخردل والكلور، عدة مرات فى العراق وسوريا.

 

 ووفقا لوكالة الاستخبارات الأمريكية، "CIA"، فإن داعش استخدم ذخائر كيماوية فى عدة مناسبات فى سوريا والعراق. وكان فالون قد زار العراق الأسبوع الماضى وقال إنه يتوقع أن يبدو الهجوم الحاسم على الموصل فى الأسابيع القادمة.


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