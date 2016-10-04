المالكى: طلبنا من الدول العربية وضع خطة متكاملة لإنهاء الاحتلال عام 2017

أعلن وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى عن نية فلسطين تفعيل الطلب المعلق منذ عام 2011 فى مجلس الأمن حول العضوية الكاملة لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة، موضحا أنه طلب دعم "الرباعية العربية" والدول العربية، والجامعة العربية من أجل التوجه إلى مجلس الأمن، لتفعيل هذا الطلب.

وقال المالكى - فى تصريح لـه اليوم قبيل مغادرته القاهرة، بعد مشاركته فى أعمال اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بإنهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضى الفلسطينية، التى عقدت فى مقر الجامعة العربية - طلبنا من اللجنة الوزارية ومن الدول العربية من خلال الأمانة العامة للجامعة العربية أن تساعدنا بوضع خطة متكاملة تهدف إلى أن يكون عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال.

وأضاف رياض المالكى، أن هناك توافقا عربيا من أجل أن يتم البدء فى التشاور بالأمم المتحدة، لتقديم مشروع قرار حول الاستيطان فى مجلس الأمن، بالإضافة إلى تفعيل تقديم طلب فلسطين فى العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة".

وقال المالكى يجب تفعيل وتنفيذ وترجمة القرارات التى صدرت عن قمة "نواكشوط" حول ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن، من أجل تقديم مشروع قرار حول موضوع الاستيطان الإسرائيلى فى الأرض الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذا الموضوع تم التمهيد له فى الاجتماع الذى عقد على هامش أعمال الجمعية العامة فى نيويورك، من أجل مناقشة كافة التفاصيل، مؤكدا وجود توافق بالبدء فى التشاور بالأمم المتحدة مع كل الفرقاء بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن، حول تقديم هذا المشروع، بالإضافة الى تفعيل تقديم طلب فلسطين فى العضوية.