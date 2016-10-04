أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المالكى: طلبنا من الدول العربية وضع خطة متكاملة لإنهاء الاحتلال عام 2017

Google+ Print
المالكى: طلبنا من الدول العربية وضع خطة متكاملة لإنهاء الاحتلال عام 2017 المالكى: طلبنا من الدول العربية وضع خطة متكاملة لإنهاء الاحتلال عام 2017

>(أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى عن نية فلسطين تفعيل الطلب المعلق منذ عام 2011 فى مجلس الأمن حول العضوية الكاملة لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة، موضحا أنه طلب دعم "الرباعية العربية" والدول العربية، والجامعة العربية من أجل التوجه إلى مجلس الأمن، لتفعيل هذا الطلب.

وقال المالكى - فى تصريح لـه اليوم قبيل مغادرته القاهرة، بعد مشاركته فى أعمال اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بإنهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضى الفلسطينية، التى عقدت فى مقر الجامعة العربية - طلبنا من اللجنة الوزارية ومن الدول العربية من خلال الأمانة العامة للجامعة العربية أن تساعدنا بوضع خطة متكاملة تهدف إلى أن يكون عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال.

وأضاف رياض المالكى، أن هناك توافقا عربيا من أجل أن يتم البدء فى التشاور بالأمم المتحدة، لتقديم مشروع قرار حول الاستيطان فى مجلس الأمن، بالإضافة إلى تفعيل تقديم طلب فلسطين فى العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة".

وقال المالكى يجب تفعيل وتنفيذ وترجمة القرارات التى صدرت عن قمة "نواكشوط" حول ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن، من أجل تقديم مشروع قرار حول موضوع الاستيطان الإسرائيلى فى الأرض الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذا الموضوع تم التمهيد له فى الاجتماع الذى عقد على هامش أعمال الجمعية العامة فى نيويورك، من أجل مناقشة كافة التفاصيل، مؤكدا وجود توافق بالبدء فى التشاور بالأمم المتحدة مع كل الفرقاء بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن، حول تقديم هذا المشروع، بالإضافة الى تفعيل تقديم طلب فلسطين فى العضوية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365