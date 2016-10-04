على عبد العال يعلن إحالة إلهامى عجينة للجنة القيم بسبب كشف العذرية

أعلن د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقى هيئة مكتب مجلس النواب عدة بلاغات ضد النائب إلهامى عجينة، بسبب تصريحاته الخاصة بكشف العذرية عن الفتاة المصرية قبل التحاقها بالجامعات المصرية، مضيفا: "تقرر إحالته للجنة القيم للتحقيق معه فى هذا الشأن".

وأكد عبد العال خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أنه ستتم إحالة عجينة، لإفادتنا بما تتوصل له قائلا: "إنه فور تلقى رسالة النواب ضد النائب أحالها إلى هيئة المكتب المشكلة بالمجلس وسوف يتم إحالته إلى لجنة القيم وننتظر التحقيق معه من قبل لجنة القيم".