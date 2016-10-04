القبض على "بيارة" قبل ترويجه 15 كيلو بانجو على عملائه بفاقوس

ألقى الرائد أحمد فخرى العزازى رئيس مكافحة مخدرات فاقوس بالشرقية، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل قبل ترويجه 15 كيلو من مخدر البانجو، على عملائه بدائرة مركز فاقوس، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة بأبوكبير، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات سرية، لرئيس مكافحة مخدرات فاقوس، عن قيام "إبراهيم ص ر" وشهرته "بيارة" 32 سنة عاطل، ومقيم بالغابة أبوكبير، بترويجه كمية من مخدر البانجو على عملائه بدائرة أبو كبير.

وبعد إذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية أشرف عليها العقيد مجدى سلامة رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، من ضبط المتهم فى كمين أعد له بمدخل قرية الغابة وبحوزته 15 كيلو بانجو، وتبين من التحقيقات أن المتهم سبق اتهامه فى القضية رقم 26279 جنايات أبو كبير لسنة 2010 مخدرات، والقضية رقم 15390 جنح أبوكبير لسنة 2010 سرقة، وتحرر المحضر رقم 23509 جنايات مركز أبو كبير لسنة 2016.