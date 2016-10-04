الحماية المدنية بالشرقية: الجسم الغريب بميدان المحطة خال من أى مواد مفرقعة

قال العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية المدنية بالشرقية، إن الجسم الغريب الذى عثر عليه، منذ قليل بميدان محطة الزقازيق، خال من أى مواد مفرقعة.

وأضاف الشوادفى، فى تصريح خاص، أنه من فحص البلاغ تبين أنه على شكل جسم غريب وبداخله سكنتين وسلك كهربائى، ولا يحتوى أى مواد مفرقعة والهدف منه إثارة الخوف فى نفوس الأهالى فقط.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد العثور على جسم غريب بميدان المحطة، دائرة قسم أول الزقازيق، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم فرض كرودن أمنى للتعامل مع الجسم من قبل خبراء المفرقعات.