ضبط 10 قطع أسلحة متنوعة خلال حملة أمنية بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط 10 قطع أسلحة متنوعة خلال حملة أمنية شنتها قوات الأمن لضبط العناصر الإجرامية التى تقوم بحيازة الأسلحة بقصد الاتجار أو الدفاع بعدد من مراكز وقرى المحافظة.

أسفرت الحملة التى تمت بإشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث عن ضبط 10 أشخاص بحوزتهم 10 قطع سلاح متنوعة بين بنادق آلية وخرطوش، وأسلحة بيضاء، واعترفوا المتهمون بحيازة الأسلحة النارية بقصد الاتجار والدفاع، تحرر محضر للمتهمين وأخطر اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.

ومن جانبه، قال اللواء حسن لطفى مدير مرور قنا، إن الإدارة العامة سوف تشن حملة مرورية مكبرة على المدارس الحكومية والخاصة، لإجراء تحليل لجميع سائقى أتوبيسات نقل أطفال المدارس، وأن الحملة ستستهدف جميع المدارس وإجراء تحليل مخدرات، خوفاً على سلامة الطلاب.

وأضاف "لطفى" لـ"اليوم السابع"، أن الحملة ستكون بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأن الفحص سيشمل جميع السائقين الذين يقودون المركبات والسيارات التى تقوم بنقل الأطفال إلى المدارس، وأن التحليل للسائقين سيكون بصورة دورية متكررة.

مضيفاً:"أن المدارس التى سيتم استهدافها ستكون بصورة عشوائية، وأن التحليل سيكون عدة مرات على مدار السنة الدراسية، وأنه لا تهاون مع السائقين المتعاطين للمواد المخدرة".