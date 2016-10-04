رئيس مدينة الأقصر: انتهاء العمل بكوبرى الكباش آخر الشهر الجارى

طالب محمد بدر محافظ الأقصر، بضرورة إنجار الأعمال فى مشروعات التطوير بالمحافظة، مؤكداً إعداد خطة لتزيين الأقصر وتطويرها تتضمن صيانة وتجميل الطرق والشوارع ورفع مستوى النظافة بكافة أنحاء المحافظة.

وأعلن العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، عن بدء العمل بتطوير شارع طريق الكباش الغربى، وذلك فى إطار الخطة الموضوعة لكشف معالم الطريق الأثرى، والتى منها إنشاء عدد 2 كوبرى، حيث تم الانتهاء من الكوبرى الأول أعلى طريق الكباش العام الماضى، ومن المقرر انتهاء العمل بالكوبرى الثانى، والذى يجرى إنشاؤه حاليا خلال شهر أكتوبر، ليتم إنجاز نحو 90% من كشف معالم الطريق بعد انتهاء العمل بكافة الكبارى المقرر إنشاؤها أعلى الطريق.

وأشار رئيس مدينة الأقصر إلى أن تطوير شارع الكباش الغربى الموازى لطريق الكباش، يبدأ من كوبرى طريق الكباش بالقرب من مقابر الكومنولث وحتى الكوبرى الثانى، والذى يتم إنشاؤه حاليا بطول 600 متر وعرض حوالى 8 أمتار للشارع المطل على الكباش، وتقدر تكلفة التطوير بنحو 2 مليون جنيه، تشمل دهان المنازل المطلة على الطريق باللون الموحد، بالإضافة إلى رصف الطريق وتمهيده للمرور وطلاء البلدورات وتشجير وتزيين الطريق وإنارته، لافتا إلى أن كافة أعمال التطوير تقوم بها شركة العربية العالمية للبصريات التابعة للقوات المسلحة.

وشدد العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالى ورونق شوارع المحافظة أمام أعين الناظرين ضمانا لعدم تهالك الطرق، مشيرًا إلى أن مشروع التطوير يشمل رصف الطريق وتركيب بلاط جديد ودهان وتجديد الأرصفة، وكذلك المنازل المطلة على الطريق بالإضافة إلى تكثيف الإضاءة .