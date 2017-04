«التعليم» تطلق حملة لتعليم أساسيات اللغة للصفين الأول والثاني الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, عن بدء تدشين حملة تحت عنوان “speak to see you ” لتلاميذ الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي، يتم من خلالها تعليم أساسيات اللغة والتركيز على مهارة التواصل بحيث يتم تشجيع التلاميذ على التحدث.

وأوضح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تستهدف إزالة حاجز الخوف لدى التلاميذ من اللغة الجديدة بالنسبة لهم، ويكون دافعا إيجابيا لإتقان المهارات الأخرى للغة، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة الحملة بشكل تصاعدي في الأعوام القادمة.

ووجه حجازي بالتنبيه على جميع موجهي عموم المديريات بأن يقوموا بالتنبيه على جميع موجهي ومعلمي اللغة الانجليزية, بالاهتمام بتعليم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي كيفية تقديم نفسه، والتحدث عن أسرته والبيئة المحيطة به بجمل كاملة، وليست كلمات فقط وسيتم متابعة ذلك مع نهاية شهر أكتوبر، وذلك تمهيدًا لتنفيذ المشروعات والعروض التقديمية للتلاميذ في الأعوام القادمة بمختلف مجالاتها.

كما أكد حجازي ضرورة مشاركة خبراء وموجهي اللغة الإنجليزية بالإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، وكذلك بإدارة متابعة نواتج التعلم بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنمية مادة اللغة الإنجليزية في تفعيل هذه الحملة؛ حتى تؤتي ثمارها.