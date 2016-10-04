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إحالة إلهامى عجينة للجنة القيم بسبب كشف العذرية

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إحالة إلهامى عجينة للجنة القيم بسبب كشف العذرية إحالة إلهامى عجينة للجنة القيم بسبب كشف العذرية

النائب إلهامي عجينة (

أعلن د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقى هيئة مكتب مجلس النواب عدة بلاغات ضد النائب إلهامى عجينة، بسبب تصريحاته الخاصة بكشف العذرية عن الفتاة المصرية قبل التحقائها بالجامعات المصرية، وستوقم بإحالته للجنة القيم للتحقيق معه فى هذا الشأن .

جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مؤكدا على أنه ستتم إحالته للجنة القيم، وستفيدنا اللجنة بما توصلت له قائلا:” انه فور تلقى رسالة النواب ضد النائب احالها الى هيئة المكتب المجلس وسوف يتم احالته الى لجنة القيم وننتظر التحقيق معه من قبل لجنة القيم”.

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