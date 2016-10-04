جنايات القاهرة تؤيد استمرار إخلاء سبيل أعضاء فرقة «أطفال الشوارع»

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، استمرار أخلاء سبيل أعضاء فرقة أطفال الشوارع، مع استمرار التدابير الأحترازية.

كانت المحكمة قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين، على قرار تجديد حبسهم 15 يومًا، وقررت إخلاء سبيلهم، فى القضية المتهمين فيها بقلب نظام الحكم، مع إتخاذ التدابير الأمنية.

> وكانت النيابة قد وجهت إلي المتهمين، وهم، “محمد عادل أبو الفضل، محمد عبد المجيد جبر، محمد دسوقي سيد حسن، محمد يحيى محمد” اتهامات بالترويج للأفكار إرهابية، واستخدام مواقع الشبكات الإلكترونية لهذا الغرض، والتحريض على الأشتراك في التظاهرات والتجمهر.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين الشباب، بناءًا على قرار صادر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، لاتهامهم بنشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يحرضون فيها على التظاهر.