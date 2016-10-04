أخبار عاجلة

مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جنايات القاهرة تؤيد استمرار إخلاء سبيل أعضاء فرقة «أطفال الشوارع»

Google+ Print
جنايات القاهرة تؤيد استمرار إخلاء سبيل أعضاء فرقة «أطفال الشوارع» جنايات القاهرة تؤيد استمرار إخلاء سبيل أعضاء فرقة «أطفال الشوارع»

فرقة اطفال الشوارع ـ ارشيفية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، استمرار أخلاء سبيل أعضاء فرقة أطفال الشوارع، مع استمرار التدابير الأحترازية.

 

كانت المحكمة قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين، على قرار تجديد حبسهم 15 يومًا، وقررت إخلاء سبيلهم، فى القضية المتهمين فيها بقلب نظام الحكم، مع إتخاذ التدابير الأمنية.
> وكانت النيابة قد وجهت إلي المتهمين، وهم، “محمد عادل أبو الفضل، محمد عبد المجيد جبر، محمد دسوقي سيد حسن، محمد يحيى محمد” اتهامات بالترويج للأفكار إرهابية، واستخدام مواقع الشبكات الإلكترونية لهذا الغرض، والتحريض على الأشتراك في التظاهرات والتجمهر.

 

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين الشباب، بناءًا على قرار صادر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، لاتهامهم بنشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يحرضون فيها على التظاهر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا