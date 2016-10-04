رئيس مجلس النواب يعلن بدء دور الانعقاد الثاني

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بدء الدور الانعقاد السنوي الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وبدأت الجلسة بإلقاء قرار رئيس الجمهورية لدعوة المجلس للانعقاد اليوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، وينشر القرار بالجريدة الرسمية.

ويشار إلى أن عدد النواب الحاضرين جلسةى اليوم لم يتجاوز الـ300، اى العدد القانونى لصحة انعقاد الجلسة، وأدى النائب الفائز حسين جاد عن الدائرة الخامسة قسم شرطة حدائق القبة بالانتخابات التكميلية اليمين الدستورية.

وطالب عبد العال النواب بأن يكون دور الانعقاد الثانى أكثر هدوءا واستقرار من الدور الأول