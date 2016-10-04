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وزير التنمية المحلية: 2.3 مليون جنيه لتنفيذ 410 مشروعات صغيرة بـ 10 محافظات

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وزير التنمية المحلية: 2.3 مليون جنيه لتنفيذ 410 مشروعات صغيرة بـ 10 محافظات وزير التنمية المحلية: 2.3 مليون جنيه لتنفيذ 410 مشروعات صغيرة بـ 10 محافظات

الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية – أرشيفية

أكد الدكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، أن صندوق التنمية المحلية  التابع للوزارة وافق على اعتماد دفعة جديدة تبلغ  2.3 مليون جنيه، لتنفيذ 410 مشروعات صغيرة في 10 محافظات هي “مطروح والمنوفية والغربية والدقهلية وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد وسوهاج وأسوان والأقصر”، وتعمل المشروعات في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع.

وأوضح الوزير، في بيان صادر عنه اليوم، أن محافظة سوهاج هى أكثر المحافظات فى عدد المشروعات المنفذة وبلغ عددها 108 مشروعات ثم محافظة الغربية 89 مشروعًا والمنوفية 66 مشروعًا.

 وجاءت مشروعات الإنتاج الحيواني في مقدمة المشروعات المنفذة بعدد 352 مشروعاً  بإستثمارات 2 مليون جنيه مشيراً الى ان إجمالى عدد المشروعات الممولة من الصندوق للمرأة المعيلة بلغت 297 مشروعاً بنسبة 72 % من إجمالي عدد المشروعات.

وأشار الوزير، إلى دعم الوزارة الكامل للتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك للاستفادة من الخامات المحلية المتوافرة فى كل محافظة بما يحقق عائداً اقتصادياً ويسهم فى مساعدة الشباب فى اقامة مشروعاتهم وتوفير المزيد من فرص العمل وقال أن المشروعات الصغيرة هى بوابة العبور الى المستقبل وتمثل القاطرة التى يمكن الاعتماد عليها فى المرحلة المقبلة لحل جزء كبير من مشكلة البطالة.

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