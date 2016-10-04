بالصور..حملة للطب البيطري للتوعية والوقاية من أنفلونزا الطيور ببورسعيد

كتب-جمال نوفل

تكثف مديرية الطب البيطري في بورسعيد، برئاسة الدكتور عاطف محمد عيسي من جهودها لتفعيل الحملة داخل المحافظة ممثلة، في قسم الإرشاد البيطري التابع للمديرية برئاسة الدكتورة ماجدة فتحي هيبة.

فقد أصدرت مديرية الطب البيطري من خلال قسم الإرشاد البيطري النشرة الإرشادية الخاصة، بمرض إنفلونزا الطيور ليتم تعميمها علي جميع الجهات الحكومية والخاصة بمحافظة بورسعيد للوقاية من هذا المرض.

كما نظمت المديرية حملة توعية إرشادية للمواطنين بمنطقة “الترعة الحلوة، وجنوب بورسعيد”، وتحدثت فيها كل من الدكتورة فاطمة عابدين، والدكتورة منى إسماعيل عن مرض إنفلونزا الطيور وعلاقته بالإنسان “أسبابه، وأعراضه، وطرق الوقاية والعلاج، وكيفية التخلص الآمن من المخلفات”، منعًا لانتشار المرض وحفاظًا على البيئة.

وقامت الطبيبتان أيضًا بالتركيز في حملتهما على مخاطر مرض الحمى القلاعية في الماشية، وكيفية الوقاية منه، و أهمية التحصينات الخاصة به في مواعيدها، وحذرتا من التخلص من الحيوانات النافقة بالطرق الخاطئة كرميها بالطرق أو الترع؛بل لابد من التخلص منها بالطرق الصحيحة الآمنة حفاظًا على صحة الإنسان و الحيوانات السليمة، ومن أجل بيئة نظيفة خالية من الأمراض،وفي هذا السياق كان الحديث يتطرق لأهمية عملية التسجيل والترقيم للماشية في التحصينات والحد من إنتشار المرض وحفظ حق الملكية للمربي.