حقيبة مدرسية تثير الذعر بكورنيش النيل في أسوان

مراسل «ONA»:

أغلقت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، شارع كورنيش النيل أمام المارة وفرضت كردونًا أمنيًا فى المنطقة المحيطة بأحد البنوك بعد

ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالعثور علي جسم غريب أمام البنك التجاري الدولي بطريق الكورنيش، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية ومأمور وضباط وحدة مباحث قسم أول وخبراء المفرقعات، وتم فرض كردون أمني .

وبفحص الجسم المشتبه فيه تبين أن الجسم عبارة عن “حقيبة مدرسية تحوى بعض الكتب والكراسات والأدوات الكتابية”، وتبين سلبية البلاغ، وتم تمشيط محيط البنك للتأكد من عدم وجود اى متفجرات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم “5496 / 2016 م ” إداري القسم، وجار العرض علي النيابة العامة .