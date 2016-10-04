أخبار عاجلة

مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حقيبة مدرسية تثير الذعر بكورنيش النيل في أسوان

Google+ Print
حقيبة مدرسية تثير الذعر بكورنيش النيل في أسوان حقيبة مدرسية تثير الذعر بكورنيش النيل في أسوان

أرشيفية

مراسل «ONA»:  

أغلقت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، شارع كورنيش النيل أمام المارة وفرضت كردونًا أمنيًا فى المنطقة المحيطة بأحد البنوك بعد

ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة  بالعثور علي جسم غريب  أمام البنك التجاري الدولي بطريق الكورنيش، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية ومأمور وضباط وحدة مباحث قسم أول وخبراء المفرقعات، وتم فرض كردون أمني .

وبفحص الجسم المشتبه فيه تبين أن الجسم عبارة عن “حقيبة مدرسية تحوى بعض الكتب والكراسات والأدوات الكتابية”، وتبين سلبية البلاغ، وتم تمشيط محيط البنك للتأكد من عدم وجود اى متفجرات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم “5496 / 2016 م ” إداري القسم، وجار العرض علي النيابة العامة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا