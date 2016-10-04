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صرف ألف جنيه لكل مصاب بحادث انقلاب ميكروباص بأسيوط

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صرف ألف جنيه لكل مصاب بحادث انقلاب ميكروباص بأسيوط صرف ألف جنيه لكل مصاب بحادث انقلاب ميكروباص بأسيوط

محافظة أسيوط

 

مراسل «ONA»

وجه اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط، بسرعة صرف مساعدات مالية للطالبات المصابات في حادث انقلاب السيارة الميكروباص، أثناء ذهابهم لى مدرستهم بمدينة القوصية.

وكان مركز القوصية قد شهد حادث انقلاب سيارة ميكروباص يقل 14 طالبة من قرية الأنصار، أثناء ذهابهن إلى مدرستهن بمدينة القوصية فى محافظة أسيوط.

وقام اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط، بزيارة مستشفى القوصية المركزى، ويرافقه الدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمهندس بدرى محمد بدرى رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد عزت مأمور مركز شرطة القوصية، وتفقد حالة الطالبات المصابات فى الحادث الذى وقع أمام قرية الحبالصة حيث تفقد 8 حالات، وهى إجمالى عدد الإصابات فى الحادث بين كدمات وكسور وإصابات خفيفة.

ووجه سكرتير عام المحافظة إدارة الشئون الإجتماعية بالقوصبة، لصرف مبلغ 1000جنية لكل حالة، واطمئن السكرتير العام على حالاتهن من مدير إدارة المستشفى وشدد على تقديم كافة أوجة الرعاية الصحية لهم.

وكان اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، كان يقل طالبات من قرية الأنصار متوجهًا إلى مدينة القوصية.

وعلى الفور انتقلت قوات من الحماية المدنية والإسعاف والإنقاذ النهري، وتم نقل الطالبات المصابات إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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