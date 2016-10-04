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رئيس «مصر للطيران» للصيانة: حققنا 60 مليون دولار خلال عام

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رئيس «مصر للطيران» للصيانة: حققنا 60 مليون دولار خلال عام رئيس «مصر للطيران» للصيانة: حققنا 60 مليون دولار خلال عام

شركة للطيران – أرشيفية

أعلن المهندس أبو طالب توفيق، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة، اليوم الثلاثاء، تحقيق الشركة لـ٦٠ مليون دولار من العملة الصعبة، وذلك من الشركات الأجنبية خلال العام المالي الماضي ، بنسبة تبلغ ٣٠٪ من دخل الشركة.

وقال أبو طالب – حسبما أفاد مراسلنا – ” من المتوقع أن تصل النسبة إلى ٤٠٪ خلال العام المالي الحالي .

وأوضح أبو طالب، أن تكلفة تطوير هنجر 7000 داخل أرض المهبط بلغت ١١٣ مليون جنيه على مرحلتين, مشيرًا إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى, ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الشركة تتعامل مع ١٣٠ عميلًا من الشركات الأجنبية والعربية.

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