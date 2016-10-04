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«الشباب والرياضة» تدعو للمشاركة في رحلات «أعرف بلدك» إلى بورسعيد

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«الشباب والرياضة» تدعو للمشاركة في رحلات «أعرف بلدك» إلى بورسعيد «الشباب والرياضة» تدعو للمشاركة في رحلات «أعرف بلدك» إلى بورسعيد

وزارة الشباب و الرياضة

 

كتب-جمال نوفل

بدأت وزارة الشباب والرياضة، دعوة الشباب من أعضاء مراكز الشباب وطلبة الجامعات والخريجين من سن 18 إلي 35 عاماً، للمشاركة في رحلات “أعرف بلدك”، والمتوجهة إلى محافظة بورسعيد، وأعلنت عن ذلك، موضحة أن الرحلات التي تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، تهدفإلى تشجيع أبناء المحافظات الأخري لزيارة محافظة بورسعيد والتعرف علي معالمها السياحية، وتنشيطًا للحركة التجارية بها.

وكان قد شجع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد منذ توليه منصبه، مثل هذه الرحلات ونسق مع الوزارة لزيادة عددها، وقام باستقبال المئات من الشباب الذين يزورا المحافظة في مطلع العام الحالي؛ حرصًا منه علي تحقيق رواج سياحي وثقافي وتجاري بها وتشجيعًا للسياحة الداخلية.

ومن المنتظر انطلاق أول أفواج شباب “أعرف بلدك”، في 18 من ديسمبر المقبل، وتتواصل بعدها الرحلات حتي فبراير من 2017م، و يبلغ عدد الأفواج التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة لمحافظة بورسعيد 15 فوجًا، ولا يقل الفوج الواحد عن 100 إلي 120 شاب وفتاة.

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