شريف منير يحكي بطولة «أسد سيناء» احتفالًا بذكرى أكتوبر في «كلمتين وبس»

كتبت – إنجي لطفي

علمت وكالة ONA من مصادرها، أن البرنامج الإذاعي “كلمتين وبس” – الذي يُعيد تقديمه الفنان شريف منير، على راديو “ميجا FM” – سيحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر على طريقته خلال حلقتي غدًا وبعد غد.

ويُطالب منير – خلال الحلقة – باستلهام روح أكتوبر في المجالات المختلفة من حياة المصريين، ويدعو لتخليدها والاهتمام برواية قصص بطولاتها الحقيقية، فضلًا عن إعادة الاعتبار لبانوراما حرب أكتوبر التي توثق هذا الانتصار.

ويدعو شريف منير – خلال الحلقتين – إلى تدريس هذه البطولات في القصص المقررة على طلبة المدارس، مستشهدًا ببطولة الشهيد سيد زكريا، والملقب بأسد سيناء.

ومن المقرر أن يُعلن شريف منير استعداده لتقديم عمل فني يليق ببطولات أكتوبر هو وزملائه.