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محافظ بورسعيد يلتقي بمجلس نقابة الأطباء البيطرين

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محافظ بورسعيد يلتقي بمجلس نقابة الأطباء البيطرين محافظ بورسعيد يلتقي بمجلس نقابة الأطباء البيطرين

كتب : جمال نوفل

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماع مع مجلس إدارة نقابة البيطرين ببورسعيد، وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، والأستاذة رانيا السادات عضو مجلس النواب.

حيث أكد محافظ بورسعيد، علي أهمية التعاون وتضافر الجهود بين المحافظة، وجميع أجهزتها التنفيذية وبين جميع النقابات للاستفادة من خبراتهم وأفكارهم لخدمة المحافظة، وقد بحث المحافظ مشكلة الحظائر لشباب الخريجين البيطرين.

كماعقد المحافظ مؤتمر لجميع الحاصلين على الحظائر، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس النواب ومجلس النقابة ومسئولي الثروة الحيوانية ومديرية الزراعة، مؤاكدًا أن المحافظة تقف بكل قوة مع الشباب وتعمل علي تذليل أي عقبات تواجههم.

 

ناقش المحافظ خلال المؤتمر مشروع إقامة حديقة الحيوانات في جنوب بورسعيد، عند محور 30 يونيو حيث تعمل علي زيادة السياحة الداخلية للمحافظة، بالاضافة إلي بحث زيادة تعييين الأطباء البيطرين، لتغطية الاحتياجات في جميع أنحاء المحافظة.

 

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