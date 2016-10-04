تأخير التصويت على "الخدمة المدنية" لحين اكتمال حضور ثلثى أعضاء البرلمان

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالتصويت إلكترونيا لمعرفة العدد الموجود وذلك حتى يستطيع أخذ التصويت النهائى على مشرع قانون الخدمة المدنية.

وقال رئيس المجلس: "هذا القانون مهم ويتوقف عليه صرف العلاوات والتعينات والترقيات، وفى تقديرى أن الموجودين فى القاعة أكثر من الثلثين، وأنا متأكد أن القاعة فيها على الأقل 500 نائبًا، لأن القاعة ممتلئة والشرفة كذلك".

وعندما تم التصويت أظهر أن عدد الحضور 336 نائباً، وهو ما دفع عبد العال إلى أن يقول: "سأنتظر خمس دقائق".

يذكر أن تمرير قانون الخدمة المدنية يحتاج موافقة ثلثى أعضاء البرلمان أى 398 نائبًا.