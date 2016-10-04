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الأهلي يكتفي بتدريبات الجيم في المران الصباحي

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الأهلي يكتفي بتدريبات الجيم في المران الصباحي الأهلي يكتفي بتدريبات الجيم في المران الصباحي

فريق الأهلي

اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الصباحي، اليوم الثلاثاء، بخوض تدريبات خاصة في الجيم تحت إشراف أنيس الشعلالي، المعد البدني، الذي أكد على أن هذه التدريبات تهدف إلى رفع لياقة اللاعبين البدنية وتساعد في زيادة قدرتهم على التحمل خاصة في الفترة المقبلة، والتي تشهد مشاركة الفريق في عدة مباريات متتالية في أوقات متقاربة عند استئناف مسابقة الدوري.
> وأشار الشعلالي إلى أنه قام أيضًا بعمل قياسات بدنية واختبارات خاصة بمعدلات السرعة الخاصة باللاعبين، وهو ما سيساعد في وضع البرنامج التدريبي المناسب للفترات المقبلة عقب انتهاء معسكر الحالي الذي يستعد من خلاله لمواجهة الكونغو يوم الأحد القادم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادمة في روسيا 2018.

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