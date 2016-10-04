اتحاد الكرة يطلب مساعدة حسام البدري لمنتخب الشباب 97

طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة من حسام البدري المدير الفنى للنادي الأهلي، مساعدة منتخب الشباب مواليد 97 بقياده مديره الفنى معتمد جمال قبل انطلاق بطولة إفريقيا التي ستقام فى فبراير 2017.

> وصرح أحمد مجاهد عضو المجلس بأن حسام البدري عليه مساعدة الفراعنة الصغار، كما كان يطلب مساعدة الأندية، وهو مدير فنى للمنتخب الأوليمبي، موضحًا أن النادي الأهلى يضم أكثر من ﻻعب بصفوف منتخب الشباب، مثل كريم ندفيد وأكرم توفيق.

> وأكد مجاهد أن الجميع عليه مساندة هذا الجيل من اللاعبين ﻻنهم سيخوضون التصفيات المؤهلة ﻻولمبياد 2020.