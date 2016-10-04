بدء ثانى جلسات مزاد حق الشعب لبيع 14 قطعة بمنطقة غرب المراشدة فى قنا

بدأت اليوم الثلاثاء، ثانى جلسات المزاد العلنى لبيع الأراضى المستردة بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لاستكمال بيع باقى المساحات المعروضة للبيع، فى منطقة غرب المراشدة بمحافظة قنا، والتى تبلغ 14 قطعة مختلفة المساحات، وهى المساحات التى استردتها لجنة استرداد أراضى الدولة بقرار الإزالة رقم 408 لسنة 2016، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وشهد المزاد إقبالا محدودا من المشاركين، مقارنة بأمس، والذى شهد انسحاب البعض منهم اعتراضا على ما وصفوه بالسعر المرتفع للفدان.

وكانت الجلسة الأولى للمزاد العلنى، قد أسفرت أمس عن بيع قطعتين، ضمن 16 قطعة الأولى منها بيعت بـ11 مليونا و500 ألف جنيه، بسعر 115 ألف جنيه للفدان، بينما بيعت الثانية 11 مليونا و640 ألف جنيه بسعر 120 ألفا و500 جنيه و5 جنيهات للفدان، ليصل إجمالى قيمة بيع القطعتين إلى 23 مليونا و140 ألف جنيه، وسط مشادات واعتراضات المشاركين لارتفاع الأسعار المطروحة فى المزاد .

ويتم عرض الـ14 قطعة المتبقية اليوم فى جلسات المزاد الثانى وغدا الأربعاء، ‏منها القطع أرقام 84، و89، 82، 85، 76، 78، و81، و88، 86، 79، 80، 83، 79، 77، بمساحة 1370 فدانا.