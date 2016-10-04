الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تعطى أذكى طالب بالعالم منحة دراسية

استضاف الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك لقيام وزارة التعليم العالى باختيار الأكاديمية العربية لرعاية الطالب العبقرى، محمود وائل محمود، وهو ما رحبت به الأكاديمية وأعطته منحه دراسية كاملة بكلية الهندسة.

الطالب المصرى محمود وائل محمو، يبلغ من العمر 17 عاماً وقد وهبه الله ذكاء لفت الأنظار فى جميع وسائل الإعلام المصرية والعربية حتى أطلق عليه الشاب العبقرى واستقبله العالم المصرى أحمد زويل رحمه الله والذى يعتبره محمود مثله الأعلى.

وكان الطالب العبقرى تم استضافته فى أحد البرامج وأجرى له اختبارا للذكاء واجتازه بشكل جعل الخبراء يؤكدون أن ذكاء الطالب خارق وفوق الطبيعى، وحصل الطالب محمود وائل، فى مجال التكنولوجيا والحاسوب على خمس شهادات عالمية، "MCTS – CCNA – CCNP – MCITP – MCTS 2008 ".

ويذكر أنه كان أصغر الحاصلين على هذه الشهادات وحصل على منحة دراسية بالجامعة الأمريكية وشركة مايكروسوفت وانتهى محمود مؤخراً من برنامج البكالوريا الدولية، وقد حصل على معدل 35 مما يعادل 95,55% ويتميز أيضاً الطالب العبقرى باهتمامه بالنواحى الرياضية، حيث إنه حاصل على الحزام البنى فى رياضة الكاراتيه.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى وفق بيان صحفى للأكاديمية العربية، أن الوزارة تهتم بإعداد الطالب المصرى ولديه العديد من البرامج لرعاية الموهوبين والعباقرة الصغار، مشيراً إلى أن اختيار الوزارة للأكاديمية العربية لاحتضان الطالب العبقرى محمود وائل، لثقة الوزارة فى الأكاديمية لرعاية الطالب بشكل خاص وتنمية قدراته التعليمية والثقافية، وأن الأكاديمية وافقت على منح الطالب منحة دراسية كاملة ورحبت أيضا برعايته لما تضمه الأكاديمية من جودة تعليمية هائلة.

وقال ، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إن الأكاديمية، ستظل مستمرة فى خدمة الوطن العربى وأبنائه وأن الأكاديمية ستقوم بإعطاء الطالب المصرى العبقرى محمود وائل محمود منحة دراسية كاملة مثل ما قامت برعاية بطلة مصر فى الإسكواش نور الشربينى، وبطل مصر فى سلاح الشيش علاء أبو القاسم، مشيرا إلى أن الأكاديمية لديها من الخبرات والجودة التعليمية ما تجعل من الشباب العربى كوادر مستقبلية لأوطانهم ومبدياً سعادته باختيار وزارة التعليم العالى للأكاديمية لرعاية وثقل الطالب العبقرى .

وعبر الطالب المصرى العبقرى محمود وائل، عن سعادته بالمنحة الدراسية الكاملة والتى أعطتها له الأكاديمية العربية، مشيراً إلى أنه يعشق الهندسة ويعلم ما تقدمه الأكاديمية من جودة تعليمية فى مجال الهندسة وأنه يخطو أول خطواته نحو العلم من خلال المنحة التى حصل عليها من الأكاديمية .

وأشار الطالب العبقرى، إلى أن مثله الأعلى العالم المصرى الدكتور أحمد زويل رحمه الله، والذى يتمنى أن يصبح مثله ويحصل على جائزة نوبل، مؤكداً أنه يشعر بمدى احتضان وزارة التعليم العالى له وتشجيعه نحو استكمال طريقه نحو العلم وذلك باختيار الوزارة للأكاديمية لاستكمال دراسته بها ورعاية موهبته .

رابط الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى:www.aast.edu