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بالصور.. «النيابة الإدارية»: انتهاك قدسية مدرسة بدمياط واستغلالها في إقامة الأفراح

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وكيلا النيابة أثناء معاينة مدرسة دمياط

وكيلا النيابة أثناء معاينة مدرسة دمياط

أكدت معاينة النيابة الإدراية، انتهاك قدسية مجمع مدارس العبيدية بمدينة فارسكور في دمياط، واستغلاله في إقامة حفلات الزفاف.

وقالت النيابة الإدارية في بيان صادر عنها اليوم : “في استجابة سريعة لما نُشر بأحد المواقع الالكترونية بتاريخ الأحد الماضي بعنوان “ بعد زيارة وزير التعليم مدرسة بدمياط تتحول إلى صالة أفراح ” وبناء على توجيهات المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة التحقيق واتخاذ اللازم نحو الواقعة، وفور قيد الواقعة بنيابة دمياط القسم الأول للاختصاص الولائي بالتحقيق تحت اشراف المستشار أحمد العدوي نائب رئيس الهيئة مدير نيابة دمياط القسم الأول”.

وأضاف بيان النيابة: “انتقل كل من محمد زكريا جوهر رئيس النيابة ومحمد مصطفى خلاف رئيس النيابة لمعاينة مقر مجمع مدارس العبيدية بمدينة فارسكور بدمياط بصحبة مدير إدارة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بدمياط وقوة أمنية برئاسة الرائد عبد العزيز نايف نائب مأمور مركز شرطة فارسكور”.

واستكمل البيان: “إذ أجرت النيابة المعاينة على الطبيعة وسألت العاملين بالمدرسة وبعض الأهالي المقيمين بجوار مجمع المدارس تكشف لها اشتراك مجمع مدارس العبيدية ومركز شباب العبيدية في جزء لا يتجاوز مساحته الـ 25 متر مربع بأقصى طرف فناء المجمع التعليمي والذي يزيد عن 400 متر مربع، قيل بوجود اتفاق بين التربية والتعليم وبين الشباب والرياضة على استغلاله لصالح مركز الشباب بعد انتهاء مواعيد الدراسة، وتبين للنيابة من المعاينة والتحقيق المبدئي تقدم مواطن بطلب لمدير مركز الشباب لإجراء زفافه بالمركز مما سهل له استغلال كامل حوش المجمع و السيطرة على مبانيه .”

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